Güney'de sondaj konusunda gün sayıyorlar

Güney Kıbrıs’ta Ekim ayında enerji konularında sondajlarla ilgili önemli gelişmelerin olmasının beklendiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, yılın son üç ayı içerisinde Exxon Mobil ile Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parselde sondaj gerçekleştirmesinin planlandığını kaydederek, işe, 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinden başlanacağını, ardından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde ikinci hedefte sondaj yapılması yönünde ilerleneceğini kaydetti.



Sondajın yapılacağı ikinci hedefin “Anthias” mı, “Glafkos” mu olacağının henüz bilinmediğini yazan gazete, nihai kararların, ilk sondajın sonuçları ve yapılacak olan saptamaların ardından alınabileceği ihtimali üzerinde durdu.



Exxon Mobil’in, sondaj yapmaya hazır olduğunu, tüm ayrıntıların belirlenip programlandığını aktaran gazete, 10’uncu parselde sondajın başlaması öncesinde Total ile Exxon Mobil’in büyük ilgi gösterdiği 7’nci parselle ilgili önemli kararların alınmasının beklendiğini savundu.



6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağının, 7 ve 10’uncu parsellerin sınırında olmakla kalmayıp, bu parsellere doğru yayılmasının, Total ile Exxon Mobil’in ilgisini çeken bir unsur olduğunu kaydeden gazete, aynı parsele ilişkin sismografik yorumlamaların da ayrı bir “dürtüye” neden olduğunu belirtti.



Gazete, Total’in hali hazırda (Eni ile birlikte ruhsatına sahip olduğu) “Kalipso” yatağı sondajıyla ilgili bilimsel verilere sahip olduğunu belirterek, Exxon Mobil’in yapması beklenen sondajlarından birinin, Kalipso yatağının çok yakınlarında olacağını aktardı.



Haberde, perde gerisinde ikisinin (Total ve Exxon Mobil) işbirliği yapması yönünde görüşmelerin olduğu da iddia edildi.



5’inci parsele de ilginin olduğunu, ancak önceliğin 7’nci parselde olduğunu aktaran gazete, yasa temelinde 7’nci parselin ruhsatlandırılmasının çeşitli şekillerde olabileceği üzerinde durdu.



Bilgilere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, önümüzdeki ay 7’nci parselle ilgili gelişmelerin olması için Rum Bakanlar Kurulu’na bir öneri sunacağını iddia eden gazete , ayrıca önümüzdeki haftalarda Total’in, 2, 3, 8 ve 9’uncu parseller gibi ENI’nin hak sahibi olduğu parsellere katılmaya ilgi göstermesi konusunda Rum Bakanlar Kurulu’nda kararlar alınması yönünde yoğun istişarelerin yapılmasının beklendiğini aktardı.



Gazete sansasyonel bir hedef olan “Supia” ve diğer hedefler gibi sondaj için “olgunlaşmış” olduğu değerlendirilmesinde bulunan hedeflere ilişkin sondaj programları konusunda anlaşmaya varılması ve onay verilmesinin de beklendiğini kaydetti.



TÜRK SONDAJ GEMİSİNİN PERSONELSİZ KALABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ



Öte yandan Alithia gazetesi, Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin “Fatih” adlı sondaj gemisindeki 6 kişiden oluşan bilim insanları ekibinin, istifalarını sunduğunu iddia etti.



İstifa sebebinin henüz bilinmediğini kaydeden gazete, Norveç koordinasyonundaki ekibin istifalarının ardından, Türk sondaj gemisinin, bilimsel personel ve teknik bilgiden mahrum kalacağının görüldüğünü savundu.



Norveç Hükümetinin Türkiye’ye yardımcı gemi kiralayan şirketlere baskı yaptığını da öne süren gazete, bu koşullarda önümüzdeki ay Akdeniz’de sondaj yapılıp yapılmayacağının çok şüpheli olduğunu iddia etti.



Bu bilgilere göre, sondaj gemisi Fatih’in en iyi durumda, sondaj matkabını kullanmadan zararsızca denizde seyredebileceğini ileri süren gazete, bu gelişmenin, Exxon Mobil ve Total şirketlerinin temsilcilerinin, programlarına normal bir şekilde devam edeceklerini açıkladıkları bir dönemde yaşanmış olduğuna dikkat çekti.



ABD ŞİRKETİ İLE ANLAŞMA



Gazete ayrıca Türkiye’nin ulusal petrol şirketi TPAO’nun, Akdeniz’de iki sondaj gerçekleştirmek üzere Rowan Companies PLC RDC.N adlı Amerikan şirketle anlaşmaya vardığına dair haberlerin çıktığını yazdı.



Bahse konu haberin, Yeni Akit gazetesinde çıktığını belirten gazete, sondaj yapılacağına dair açıklamayı ABD merkezli şirketin yaptığını aktardı.



LAKKOTRİPİS: “İLGİ BÜYÜK”



Öte yandan katıldığı bir programda enerji konusunda değerlendirmelerde bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, büyük enerji şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne (MEB) büyük ilgi gösterdiğini belirerek, yeni tur ruhsatlandırmaların dikkate alındığını ifade etti.



Total’in “MEB” içerisinde faaliyetlerini genişletme yönünde çaba gösterdiğini

belirten Lakkotripis, bu konuda yasanın birçok seçenek sunduğunu belirtti.



Birçok kararın jeopolitik değil, jeolojik gelişmelerden etkilendiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Lakkotripis, Total’in sözlü ve yazılı olarak ilgisini dile getirdiği bilgisini verdi.



Tartışmalı olduğu belirtilen 3’üncü parsel konusunda ise çok yakında faaliyetlerin olacağını, bu yönde Bakanlar Kurulu kararlarının beklendiğini ifade eden Lakkotripis, ileri sürülen “ENI’nin sondajını engelleyen Türk kışkırtmacılığı” konusunda ise eylemlerde bulunduklarını belirtti.