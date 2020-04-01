Güney'de sokağa çıkma yasağını ihlalerine af yok

Güney Kıbrıs'ta önceki gün başlayan saat 21:00’den dün sabah saat 06:00’ya sokağa çıkma yasağı uygulamasını ihlal eden engelli bir vatandaşa, 300 Euro para cezası kesildiği bildirildi

Güney Kıbrıs’ta önceki gün başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde, önceki gün saat 21:00’den dün sabah saat 06:00’ya kadar 3 bin 332 denetim yapıldığı ve mahalle gözcüleri tarafından yasağa uymayan 121 kişinin polise şikayet edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasağı ihlal edenlerin daha etkin şekilde denetlenebilmesi için “mahalle gözcüsü” olarak belirlenen kişilere mesaj gönderildiğini ve gördükleri ihlalleri 1460 numaralı telefona bildirmelerinin istendiğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Pazartesi günü sokağa çıkma izni için 175 bin kişinin başvuru yaptığını yazdı.

Haberde, insanların en çok markete gitmek veya yürüyüş/spor yapmak için izin başvurusunda bulunduğu belirtilirken, 175 bin başvurudan 28 bininin reddedildiği kaydedildi.

ENGELLİ ŞAHSA 300 EURO PARA CEZASI KESİLDİ

Gazete, bir başka haberinde ise, engelli bir vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 Euro para cezası kesildiğini yazdı.

Haberde, engelli şahsın izin almak için SMS atmadığı ve bankaya parasını almaya gittiği ifade edildi.