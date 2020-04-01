Güney'de rekor artış

Güney Kıbrıs'ta korona virüs salgını nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybederken vaka sayısında rekor bir artış oldu.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte. 58 yeni vaka tespit edildi, 1 can kaybı oldu. Toplam vaka sayısı 320'ye, can kaybı 9'a yükseldi.

Bugün 66 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, bugün yapılan 3206 test sonucunda 58 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Yeni vakalardan 24’ünün pozitif vakalarla temas ettiği belirlenirken, 32’sinin ise herhangi bir vakayla temas etmemiş olmasından dolayı virüsü nereden aldığı araştırılıyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, diğer iki vakanın da İngiliz Üsleri’nde bulunduğu ve bugüne kadar 8 bin 176 test yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bugün kaydedilen rekor sayıdaki artışın ardından durumun ciddi olduğunu vurguladı ve herkese evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.