banner411
banner69
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
17 0
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
25 0
 
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
29 0
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
136 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
90 0
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
186 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
29 0
banner440

Güney'de pozitif vaka sayısı 889 oldu

banner27

Güney'de pozitif vaka sayısı 889 oldu

Güney Kıbrıs’ta yeni vaka sayısında yatay seyir bugün de devam etti.

Dün Güney’de 5 vaka tespit edilirken bugün ise 6 pozitif vaka daha tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 içerisinde yapılan 1774 test sonucunda 6 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam pozitif vaka sayısı 889’a yükselmiş oldu.

Yeni vakaların 3’ü pozitif vakalarla temas halinde olan 166 kişiye yapılan testler sonucunda bulunurken, özel laboratuavarda yapılan 595 test sonunda ise 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği bildirilirken, özel ekiplerin kontrolü kapsamında 39 kişiye yapılan testler sonucunda ise 2 pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.