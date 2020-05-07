Güney'de pozitif vaka sayısı 889 oldu

Güney Kıbrıs’ta yeni vaka sayısında yatay seyir bugün de devam etti.

Dün Güney’de 5 vaka tespit edilirken bugün ise 6 pozitif vaka daha tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 içerisinde yapılan 1774 test sonucunda 6 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam pozitif vaka sayısı 889’a yükselmiş oldu.

Yeni vakaların 3’ü pozitif vakalarla temas halinde olan 166 kişiye yapılan testler sonucunda bulunurken, özel laboratuavarda yapılan 595 test sonunda ise 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği bildirilirken, özel ekiplerin kontrolü kapsamında 39 kişiye yapılan testler sonucunda ise 2 pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.