Güney'de perşembeden itibaren 32 bin çalışan işlerine geri dönecek

Güney'de 21 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkmak için kısa mesaj atılması uygulamasının sona ereceğini ve vatandaşların sokağa çıkmasının serbest olacağı, bugüne kadarki olgular temelinde, bakanların ve uzmanların önerilerinin geri alınmasının öngörülmediğini, bunun ise pratikte 32 bin çalışanın işlerine geri döneceği anlamına geldiği ifade edildi

Fileleftheros gazetesi de “32 Bin Çalışanın Geri Dönüşü” başlıklı manşet haberinde, ekonominin, normal hayata aşamalı bir şekilde geri dönülmesi çerçevesinde, tüm hızıyla, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının ikinci aşamasında bulunduğunu yazdı.

21 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkmak için kısa mesaj atılması uygulamasının sona ereceğini ve vatandaşların sokağa çıkmasının serbest olacağını yazan gazete, bugüne kadarki olgular temelinde, bakanların ve uzmanların önerilerinin geri alınmasının öngörülmediğini, bunun ise pratikte 32 bin çalışanın işlerine geri döneceği anlamına geldiğini ifade etti.

Başlangıcın önümüzdeki Perşembe günü kuaförler ve güzellik salonlarının açılmasıyla yapılacağını kaydeden gazete, bu sektörde yer alan 4 bin 127 işletmede 5 bin 484 kişinin çalışmakta olduğunu yazdı.

Diğer önemli bir konunun ise yiyecek sektörümdeki işletmeler olduğunu yazan gazete, restoranlar ve barlar dahil bu alanda ise 25 bin 475 kişinin çalıştığını vurguladı.

Perşembe gününden itibaren 10 kişiyi geçmeyecek şekilde, parklar, açık alanlardaki oyun alanları, meydanlar ve marinalara gitmenin de serbest olacağını kaydeden gazete, 21 Mayıs’ta ilkokullar ve ortaokulların açılmasının beklendiğini anımsattı.

Gazete vakalarla ilgili her şeyin iyi gitmesi durumunda, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla ilgili üçüncü aşamanın 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği de belirtildi.

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığının olabildiğince fazla kişiye test yapılmasıyla ilgili çabalarını artırdığını ve şu an toplamda 50 bin test yapılması programının gelişme halinde olduğunu yazdı.

Gazete bu çerçevede, perakende ticaret ve inşaat sektöründe çalışanlara 20 bin, eğitim alanında 20 bin, yiyecek, berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme salonlarında çalışanlara da toplamda 10 bin test yapılmasının planlandığını ekledi.