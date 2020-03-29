Güney'de özeldeki doktorlar koronavirüsle mücadele için görevi reddetti

Güney'de dün öğlene kadar koronavirüsle mücadele için görev yapmaya çağrılan özel doktorların 3’te birinin çeşitli mazeretlerle bunu reddettiğini de yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı ile özel hastaneler arasındaki işbirliğinde de problem olduğu belirtildi

Rum basınından Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, 10 kişinin durumunun kritik olduğunu, öte yandan Rum kesiminde sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirilmesinin ardından, vatandaşların sokağa çıkmak için izin alması amacıyla devreye konan “8998” numaralı hatta, dün öğleden sonra 3’e kadar 110 bin kısa mesaj atıldığını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, dün öğlene kadar koronavirüsle mücadele için görev yapmaya çağrılan özel doktorların 3’te birinin çeşitli mazeretlerle bunu reddettiğini de yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı ile özel hastaneler arasındaki işbirliğinde de problem olduğunu görüldüğünü ekledi.

İHLALLER

Rum Polisinin sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle birçok yaya, sürücü ve işyeri sahibini rapor ettiğini de yazan gazete, en büyük problemin “Mağusa” bölgesinde görüldüğünü, öte yandan diğer şehirlerde de özellikle süpermarketlerde olmak üzere artan bir hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum polisinin geçtiğimiz Cuma günü akşamından dün sabaha kadar toplam 3 bin 502 kontrol yaptığı ve bunun sonucunda 129 kişiyi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle rapor ettiği ifade edildi.

LARNAKA HASTANESİNDE TEST YAPILAN KİŞİLERİN HEPSİ NEGATİF

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Larnaka Hastanesinde, teyit edilmiş bir koronavirüs vakasıyla temas eden sağlık çalışanı, hemşire ve hastadan alınan 180 numunenin hepsinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Bu olumlu haberlere rağmen, hastanenin ciddi problemlerle karşı karşıya bulunmayı sürdürdüğünü de yazan gazete, 18 doktor, 28 hemşire ve yardımcı personelden 6 kişinin karantinaya alındıklarını ekledi.

Öte yandan gazete, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının uygulanmasına ilişkin kontroller esnasında, Rum polisine saldıran ve gözaltına alınan 30 yaşındaki kişiye yapılan testin sonucunun da negatif çıktığını belirtti.

BAF HASTANESİNDE ŞÜPHELİ VAKALAR İÇİN SERVİS HİZMETE GİRECEK

Haravgi gazetesi ise haberinde, Baf Genel Hastanesinde şüpheli koronavirüs vakalarıyla ilgili bir servisin yarın hizmete girmesinin beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre konu hakkında açıklama yapan Dr. İosif Mutiris, yarından itibaren şüpheli vakalarla ilgili araştırmanın Baf hastanesinde yapılacağını ve pozitif vakaların “Mağusa” bölgesindeki hastaneye gönderileceğini söyledi.

Gazete geçtiğimiz gün açıklanan pozitif vakaların arasında, Baf Genel Hastanesi Ortopedi servisinden bir doktorun bulunduğunu da anımsattı.