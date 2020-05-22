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Güney'de oteller ve havalimanlarının açılma tarihleri belirlendi

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Güney'de oteller ve havalimanlarının açılma tarihleri belirlendi

 Güney Kıbrıs’taki havalimanları 9 Haziran’dan itibaren iki aşamalı olarak açılıyor. Oteller ise 1 Haziran’da açılacak. 
Rum Bakanlar Kurulu’nun bugünkü kararına göre, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının açılmasının ilk aşaması  9-19 Haziran, ikinci aşaması ise 20 Haziran itibarıyla başlayacak. Güney Kıbrıs’taki oteller ise ileriki günlerde açıklanacak protokol temelinde 1 Haziran’da açılacak. 
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ın uçuş kabul edeceği ülkeler epidemiyolojik görüntüye bağlı olarak listelendi.  
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos konu hakkında yaptığı açıklamada, ilk kategoride Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Avusturya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, ve Litvanya; ikinci kategoride ise İsviçre Polonya, Romanya,Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nin bulunduğunu açıkladı. 
İlk aşamada kalkıştan 72 saat önce koronavirüs testinin talep edileceğini ifade eden Karusos, ikinci aşamada ise laboratuvar kontrolünün sunulmasının istenmeyeceğini belirtti. Haberde otellerdeki karantina sürecinin de 25 Mayıs itibarıyla sona ereceği, burada kalan kişilerin ev izolasyonuna geçeceği de ifade edildi.

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