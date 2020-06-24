banner411
banner69
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
19 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
50 0
 
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
28 0
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
36 0
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
32 0
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
134 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
131 0
banner460

Güney'de orman yangınlarının erken algılanması için sistem kuruldu

banner27

Güney'de orman yangınlarının erken algılanması için sistem kuruldu

 Güney Kıbrıs’ta, insansız hava araçlarının, termal ve optik kameraların  kullanılmasıyla, orman yangınlarının erken ve vaktinde algılanması sisteminin tamamlandığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” ile Platres İhtiyar Meclisi’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan arasında işbirliğinin ileriye götürülmesini  ve de orman yangınlarının erken ve vaktinde algılanması sisteminin uygulanmasını amaçlayan  “İNTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” eylem kapsamındaki projenin pay sahipleri olduğunu yazdı.
“THEASİS” ismini taşıyan sistemin, tamamlandığını ve bugün sunumunun yapılacağını yazan gazete, projenin, Güney Kıbrıs’taki uygulama alanının, merkezi Platres’de bulunan “Trodos Jeoparkı ”olduğunu belirtti.
Gazete, sistemin uygulanması için tüm müdahil birimlerin ve ilgili personelin eğitileceğini de yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.