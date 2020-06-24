Güney'de orman yangınlarının erken algılanması için sistem kuruldu

Güney Kıbrıs’ta, insansız hava araçlarının, termal ve optik kameraların kullanılmasıyla, orman yangınlarının erken ve vaktinde algılanması sisteminin tamamlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” ile Platres İhtiyar Meclisi’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan arasında işbirliğinin ileriye götürülmesini ve de orman yangınlarının erken ve vaktinde algılanması sisteminin uygulanmasını amaçlayan “İNTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” eylem kapsamındaki projenin pay sahipleri olduğunu yazdı.

“THEASİS” ismini taşıyan sistemin, tamamlandığını ve bugün sunumunun yapılacağını yazan gazete, projenin, Güney Kıbrıs’taki uygulama alanının, merkezi Platres’de bulunan “Trodos Jeoparkı ”olduğunu belirtti.

Gazete, sistemin uygulanması için tüm müdahil birimlerin ve ilgili personelin eğitileceğini de yazdı.