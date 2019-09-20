Güney'de öğrenciler greve gitti

Güney Kıbrıs'ta ilk ve orta eğitim öğrencileri, 4 ayda bir düzenlenen merkezî sınavlar başta olmak üzere eğitimdeki çözülmemiş sorunları öne sürerek, dün iki saatlik ders boykotu yaptı. Öğretmenler de öğrencilerle birlikte hareket diyor

Rum tarafında yeni eğitim yılı kargaşa ve krizle başladı.

Politis ve diğer gazetelere göre ilk ve orta eğitim öğrencileri, 4 ayda bir düzenlenen merkezî sınavlar başta olmak üzere eğitimdeki çözülmemiş sorunları öne sürerek, dün iki saatlik ders boykotu yaptı. Öğretmenler de öğrencilerle birlikte hareket ediyor.

Orta eğitim öğretmenler sendikası (OELMEK), ilkokul öğretmenleri sendikası ( POED) ve teknik lise öğretmenleri sendikasında (OLTEK) örgütlü öğretmenler de hafta başından itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri birer saatlik ders boykotu yapacak.

Öğrenciler dün ders boykotu yaparken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’le görüşen okul aile birlikleri öğrencilerin tepki yöntemine karşı çıkarak, Rum yönetimi yanında yer aldı. Anastasidis dün gece öğretmenlere “ülkeyi yönetenlerin sendikalar olmadığı, koştukları şartlara tolerans göstermesinin söz konusu olmadığı” mesajını verdi.

“Eğitim patlamaya hazır volkan” yorumu yapılan haberde, öğrencilerin bu haftaki boykotuna gelecek hafta öğretmenlerin de katılacağına işaret edilerek, daha dinamik eylemlerin kapıda bulunduğuna vurgu yapıldı.