Güney'de normalleşmede ikinci aşamaya geçiliyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşamasının verdiği görüntüyü tatmin edici bulan Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, ikinci aşama için yeşil ışık yaktığı belirtildi

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşamasının verdiği görüntüyü tatmin edici bulan Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, ikinci aşama için yeşil ışık yaktı. 21 Mayıs’tan sonra saptanacak yeni tip koronavirüs “odakları” yerel karantinayla göğüslenecek.

Fileleftheros “Odaklar İçin Yerel Karantina… Bundan Sonraki Yeni Tip Koronavirüs Kontrolü İçin Plan… Bilim Kurulu’ndan Sonraki Aşamaya Yeşil Işık” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Bilim Kurulu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le okullar, turizm, kiliseler ve bet ofislerini görüştüğünü yazdı.

Habere göre, toplantıda özellikle okulların açılması üzerinde duruldu. Anastasiadis’e, olguların okulların açılmasına elverişli olduğu bilgisini veren uzmanlar uluslararasında yeni tip koronavirüs bulaşan çocuk oranının yüzde 1,7 ile yüzde 6 arasında değiştiği, Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 6, yani uluslararası sınırlar içerisinde olduğu bilgisini verdi. Uzmanların, anaokulu ve kreşlerin açılması konusundaki çekinceli yaklaşımları kabul gördü. Rum Yönetimi 21 Mayıs’ta sadece ilk ve ortaokul öğrencilerinin okula döneceğini açıkladı.

Uzmanlar, turizm konusunda ise uçuşların başlama zamanının hızlandırılması ihtimaline tereddütlü yaklaştı ve havaalanlarını açacak ülkelerle ilgili tercihlerin çok dikkatli yapılması gerektiği tezinde ısrar etti. Dünkü toplantıda kilise ve bet ofislerin açılışının hızlandırılması olasılığı da ele alındı ancak oteller gibi haftaya bırakıldı.

Politis “Nokta Atışı Lockdown… Tedbirlerin Hafifletilmesinin İkinci Aşaması Yolu 21 Mayıs’ta Açılıyor” başlıklı haberinde, kısıtlama önlemlerinin hafifletilmesi nedeniyle yeni tip koronavürüs vaka sayısının yeniden artması halinde genel bir karantina ihtimalinin uzak görüldüğünü, dikkatlerin artık vaka saptanan yerlerin nokta atışıyla karantinaya alınması üzerinde durulduğunu yazdı.

Gazete, 21 Mayıs’ta başlaması kararlaştırılan ikinci aşama kapsamında berber, kuaför, güzellik salonu ve restoranların (açık alanlar) açılacağını, 1 Haziran’da açılacak yerlerin ise kütüphane, müze, tarihi ve arkeolojik alanlar, bet ofisler, limanlar (yolcu gelişleri hariç) olduğunu hatırlattı.

BİN 794 TESTTE 3 YENİ VAKA SAPTANDI, TOPLAM SAYI 910

Gazete, yeni tip koronavirüs bulaşma sayısındaki düşüşün iyimserlik yarattığına dikkat çekerek dün yapılan bin 794 testte sadece 3 yeni vaka saptandığını (toplam vaka sayısı 910’a yükseldi) yazdı. Uzmanların, önlemlerin hafifletilmeye başlamasından sonraki ilk iki haftada şekillenen görüntüyü tatmin edici bulduklarını kaydetti.

Aynı gazete, “Polis Plaja Gidiyor” başlıklı haberinde, hava sıcaklığının yüksek seyredecek olmasından ve dolaşım kısıtlamasının kaldırılmış olmasından dolayı plajların akına uğrayacağı beklentisinde olan Rum polisinin Limaol ve Baf kazalarındaki plajlarda yoğun tedbir aldığını bildirdi.

Habere göre, Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu, plajlarda polislerin görev yapacağını, sosyal mesafenin korunması için halkın megafon ve düdüklerle uyarılacağını, plajlara birkaç dilde uyarı levhaları yerleştirileceğini, polisin ceza yazmak hedefinde olmadığını ancak kural ihlallerinin hoş görülmeyeceğini, sahil cephesindeki parkların ve şezlonglara oturulmasının yasak olduğunu söyledi.

Gazete polisin plaj görevinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Sivil Savunma Teşkilatı mensupları tarafından takviye edileceğini de belirtti.

Fileleftheros ise nikâh törenleri için Güney Kıbrıs’ı tercih eden yabancıların yeni tip koronavirüs bulaşmak korkusuyla bu yıl için planlanmış rezervasyonlarını ertelediklerini veya 2021 ya da 2022’ye ertelediklerini, bu nedenle belediyelerin büyük bir gelir kaybı yaşadığını yazdı.