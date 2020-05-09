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Güney'de Nisan ayında 30 bin 461 kayıtlı işsiz

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Güney'de Nisan ayında 30 bin 461 kayıtlı işsiz

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını ve bu çerçevede alınan önlemler işsizlik oranında artışa sebep oldu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının bir önceki yıla göre önemli artış gösterdiğini yazdılar.
Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Nisan ayındaki işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında artış gösterdi.
Habere göre, Nisan ayı sonunda kayıtlı işsiz sayısı 30 bin 461 olurken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı 21 bin 951 olarak kaydedilmişti.

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