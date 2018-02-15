Güney'de nakit para kullanımına limit getiriliyor

Güney Kıbrıs’ta, 10 bin Euro’dan fazla nakit parayla alım yapılmasını yasaklayan bir uyum yasasının görüşülmekte olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde, antika ve sanat eserleri, kıymetli taş-madenler ve motorlu taşıtlar olmak üzere üç çeşit ürünün 10 bin Euro’dan fazla nakit parayla alınmasını yasaklayan uyum yasasına ilişkin tartışmaların yapılmakta olduğunu yazdı.

İlgili AB talimatının, nakit parayla 10 bin Euro’dan fazla tüm alımların yasaklanması yönünde olduğunu aktaran gazete, ancak ülkelere, bir liste hazırlamaları olanağının da sağlandığını belirtti.

Gazete, yasanın, mart ayında Meclis Genel Kurulu’na sunulabilmesi için önümüzdeki günlerde görüşülmesine devam edileceğini kaydetti.

Haberde, ilgili yasanın yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlere yasallık sağlanması ve terörün finanse edilmesinin önüne geçilmesi için hazırlanacağı aktarıldı.

Politis gazetesi ise AKEL’in, kara para aklama tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, sınırlamanın tüm ürünlere getirilmesini istediğini kaydetti.