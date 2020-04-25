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Güney'de Mayıs ayı içerisinde birçok işletmenin açılacak

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Güney Kıbrıs'ta 4 Mayıs tarihinden itibaren -epidemiyolojik veriler olanak sağladığı sürece- birçok işetmenin açılacağı belirtilerek önlemlerin gevşetilmesi çerçevesinde açık alanlardaki şantiyelerin ve perakende sektöründeki mağazaların ve diğer küçük ölçekli işletmelerin açılacağı kaydedildi

Güney'de Mayıs ayı içerisinde birçok işletmenin açılacak

Güney Kıbrıs’ta, epidemiyolojik verilerin imkan vermesi durumunda, Mayıs ayı içerisinde birçok işletmenin açılacağı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “Engellerle Yeniden Başlama” başlıklı manşetten verdiği haberinde, 4 Mayıs tarihinden itibaren -epidemiyolojik veriler olanak sağladığı sürece- birçok işetmenin açılacağını, buna eş zamanlı olarak çalışanların işlerine döneceğinin görüldüğünü yazdı.  
Bununla birlikte 100 bin kadar işletmenin aşamalı olarak açılmasının beklendiğini yazan gazete, önlemlerin gevşetilmesi çerçevesinde açık alanlardaki şantiyelerin ve perakende sektöründeki mağazaların ve diğer küçük ölçekli işletmelerin açılacağını belirtti. 
Gazete inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 8 bin 432 işletmenin aşamalı olarak ve belirli hijyen kuralları çerçevesinde açılacağını yazdı.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 1.3’Ü EVDEN ÇALIŞIYOR 
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2019 yılı içerisinde, çalışanların yüzde 1.3’ünün evden çalıştığını yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs’ın bu konuda düşük oranlara sahip olan ülkeler arasında bulunduğunu da belirtt

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