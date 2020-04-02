Güney'de koronavirüsten ölümler çift hanelere ulaştı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ölümler çift haneye yükselirken bugün 36 yeni vaka daha testler sonucunda ortaya çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre bugün Limasol Hastanesi’nde koronavirüs hastalığına yakalanan 77 yaşındaki bir kadının daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece Güney Kıbrıs’ta toplam ölüm sayısı 10’a ulaşırken bunların 8’i erkek ve 2’si de kadın olduğu açıklandı.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan basın toplantısında, bugün yapılan 603 koroanvirüs testi sonucunda 36 kişide sonuçların pozitif olduğu bilidirildi ve böylece toplam pozitif vaka sayısı 356'ye ulaştı..

Bugün tespit edilen 34 vakanın 24 kişisi temas sonucunda, 1 kişinin yurt dışından gelen 11 kişinin ise nasıl bulaştıkları bilinmiyor. Bu güne kadar ise toplam 27 kişinin tedavi edilerek taburcu oldukları bildirildi.