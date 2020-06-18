Güney'de koronavirüsten bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta ard arda üçüncü gün de pozitif vakaya rastlanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 1047 test yapılırken koronavirüs pozitif vakasına rastlanmadı.

Böylece koronavirüs vaka sayısı 985’te kaldı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedavisi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen bugün 65 yaşındaki bir erkek daha koronavirüs kurbanları listesine eklendi.

Bu ölümle birlikte virüsten gelen ölüm sayısı 26'ya, COVID-19'dan gelen ölüm sayısı 19’a yükseldiği bildirildi. Bugüne kadar koronavirüsten Güney’de 13 erkek ve altı kadın hayatını kaybetmiş oldu.