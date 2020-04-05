Güney'de koronavirüsten bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta bugün bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ölü sayısı 12'ye yükseldi. Ülkede 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 446'ya çıktı.

Bugün ölen kişinin 76 yaşındaki adamın, başka hastalıklardan da muzdarip olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Sağlık Bakanlığı bugün bir kişinin öldüğünü duyururken yapılan 792 test sonuucnda 20 de yeni vaka açıkladı. Güney Kıbrıs'taki toplam hasta sayısı 446'ya ulaştı.

Bugün açıklanan vakaların 18'inin daha önce test edilmiş pozitif olanlarla temastan bulaşanlar olduğunu, iki vakanın sebebinin ise araştırıldığı kaydedildi.