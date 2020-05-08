Güney'de koronavirüs vakalarının yüzde 21'i sağlık sektöründen

Güney Kıbrıs'taki koronavirüs vakalarından, yüzde 21.4’ünün (188 kişi)sağlık sektöründen olduğunu açıklayan Rum sağlık Bakanlığı yetkilileri, bunlardan yüzde 4.4’ünün (39) doktor, yüzde 10.8’inin (95 kişi) hemşire/hasta bakıcı, yüzde 1.5’inin (13) diğer sağlık çalışanı, yüzde 4.7’sinin (41 kişi) ise yardımcı personel olduğu kaydedildi

Güney'de yayınlanan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs salgınına ilişkin istatistiki bilgilere de yer verdi.

Habere göre, Rum Epidemiyoloji Gözetim Birimi üyesi öğretim görevlisi Yeorgios Nikolopulos istatistik bilgilerden söz ederken 5 Mayıs tarihine kadar 878 vakanın görüldüğünü, 21 ölümün yaşandığını ifade etti.

Nikolopulos, ölüm oranının yüzde 2.4’e denk geldiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarından, yüzde 21.4’ünün (188 kişi)sağlık sektöründen olduğunu açıklayan Nikolopulos, bunlardan yüzde 4.4’ünün (39) doktor, yüzde 10.8’inin (95 kişi) hemşire/hasta bakıcı, yüzde 1.5’inin (13) diğer sağlık çalışanı, yüzde 4.7’sinin (41 kişi) ise yardımcı personel olduğunu belirtti.

Bölgelere göre vaka sayısına ilişkin açıklamada ise, Larnaka’da 229, Baf’ta 155, Lefkoşa’da 337, Limasol’da 97, “Mağusa bölgesinde” 41 vaka bulunduğunu belirten Nikolopulos, İngiliz Üslerinden veya ikameti yurt dışında bulunan vaka sayısının ise 19 olduğunu söyledi.

Nikolopulos, Güney Kıbrıs’ta yaşanan 21 ölümden 17’sinin (yüzde 81) erkek, 4’nün (yüzde 19) ise kadın olduğunu belirtirken, bu ölümlerden 15’inin ölüm nedeninin Covid-19 olarak kayıtlara geçtiğini de ifade etti.

BAF HASTANESİ YİNE FAALİYETTE

Öte yandan Politis gazetesi, Baf Hastanesi’nin, iki aylık aranın ardından dün yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

Gazete Baf Hastanesi’nde toplam 7 bölümden 5’nin dün hizmet vermeye başladığını yazdı.

Politis gazetesi, bir başka haberinde ise karantina hastanesi olarak kullanılan “Mağusa Hastanesi”ndeki vaka sayısının 9 olmakla birlikte vaka sayısının tek haneli rakamlara indiğini belirtti.

Vaka sayısının sürekli olarak azalmasının, sağlık sektöründe iyimserlik yarattığını yazan gazete, ileriki günlerde, her şeyin normal gitmesi durumunda hasta sayısının daha da azalmasının beklendiğini de yazdı.