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Güney'de koronavirüs vaka sayısı 14 oldu

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Güney'de koronavirüs vaka sayısı 14 oldu

Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş koronavirüs vaka sayısı bugün itibarıyla 14’e yükseldi.

Rum haber kaynakları Rum Sağlık Bakanlığı’nın Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nden 4 yeni vakayla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtti.

Söz konusu vakaların 2’sinin kısa bir süre önce Atina’dan geldiğini ve ev karantinasında olduklarını, koronavirüs semptomlarını göstermeleri üzerine de ilgili makamlara bilgi verdikleri ifade edildi.

Diğer 2’sinin ise yine ev karantinasında bulunan ve teyit edilmiş koronavirüs vakalarıyla temas eden kişiler olduğu da belirtildi. 

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