Güney'de koronavirüs sağlık çalışanlarını vuruyor

Güney Kıbrıs'ta dün açıklanan 38 vaka içerisinde, devlet hastanelerinde görev yapan 5 de sağlık çalışanının bulunduğunu, bunlardan 3’nün ise Makarios Hastanesinden olduğu kaydedildi

Rum basınından Fileleftheros gazetesi “Her Gün Hastaneleri Vuruyor-Engellenemeyen Virüs, Tüm Bölümlere Girdi ve Sağlık Çalışanlarını Vurdu” başlıklı manşetten ve iç sayfadan da verdiği haberinde, koronavirüs salgını nedeniyle enfekte olan sağlık çalışanlarında artış olduğunu yazdı.

Gazete dün açıklanan 38 vaka içerisinde, devlet hastanelerinde görev yapan 5 de sağlık çalışanının bulunduğunu, bunlardan 3’nün ise Makarios Hastanesinden olduğunu belirtti.

Koronavirüsün, Makarios Hastanesi’nin tüm bölümlerine girdiğini, yeni doğan, pediatri ve jinekoloji bölümünün ardından dün de fizyoterapi bölümünden pozitif bir vakanın çıktığını belirten gazete, geriye kalan 2 kişinin ise pediatri ve ultrason bölümünden olduğunu yazdı.

Limasol Hastanesi’nde çalışanlarda kaydedilen vaka sayısının artış gösterdiğini de yazan gazete, burada 2 pozitif vakanın daha tespit edildiğini Baf Hastanesi’nde dün ise hemodiyaliz bölümünde bir hastada koronavirüs tespit edildiğini buna bağlı olarak da bu kişinin temas zincirinin takip edildiğini belirtti.

Gazete şimdiye kadar olan verilerin, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarından yüzde 25’nin sağlık sektörü çalışanlarıyla ilgili olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca uzmanların, “sağlık sistemine ilişkin durumun idare edilebilir olurken koronavirüs kavisinin iyi bir görüntüde olduğu, bununla birlikte zamanı kendilerinin değil virüsün belirlediği, yolun ise hâlâ uzun olduğu” şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Hükümetin, pandemiye ilişkin gerçek görüntünün, hafta sonu başlaması planlanan, binlerce testin yapılmasıyla, belirlemeye çalışacağını belirten gazete, yine uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta iç bir bulaşın bulunduğunu, yayılma ağının az ya da biraz daha büyük olduğunu yazdı.

Habere göre, Epidemiyolji uzmanı Yorgos Nikolopulos yaptığı açıklamada çabanın bulaş ağının yayılmaması yönünde olduğunu belirtti.

Nikolopulos, koronavirüs tanısının en çok Mart ayı sonu Nisan ayı başlarında konduğunu, o dönemden bu yana bir düşüş eğiliminin görüldüğünü, bunun da cesaret verici olduğunu söyledi.

Nikolopulos açıklamasında ayrıca bu düşüş eğiliminin devam etmesi ve sıfır noktasına varılması gerektiğine de dikkati çekti.

ASEMPTOMATİK TAŞIYICILAR SAATLİ BOMBA

Fileleftheros gazetesi asemptomatik taşıyıcıların, toplum için saatli bir bombayı teşkil ettiğini yazdı.

Gazete bu konuda yapılan açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs’ta her 5 vakadan 1’nin asemtomatik olduğunu bu oranın da sürekli yükseldiğine dikkati çekti.

42 HASTAYA KLOROKİN

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta, hastalığın durdurulması çabası içerisinde, 42 hastaya klorokin ilacı verildiğini yazdı.

Gazete, ancak şu ana kadar bu ilacı alan hastalara bunun olumlu sonuçlar getirdiğine dair herhangi bir sonucun da alınmadığını belirtti.

Gazete haberinde, yine Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak kısa zaman içerisinde hastalara Avigan ilacının da verilmeye başlanacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre, Sağlık Bakanlığı, klinik çalışmasına alınacak olan 20 hastaya Avigan ilacının verilmesine kısa zaman içerisinde başlanacağını açıkladı.