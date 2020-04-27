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Güney'de korona tebdirleriyle aile içi şiddet arttı

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Güney'de korona tebdirleriyle aile içi şiddet arttı

Güney Kıbrıs’ta, korona virüs salgınının kontrol altına alınmasıyla ilgili kısıtlayıcı tedbirlerin, aile içi şiddet artışını beraberinde getirdiği belirtildi.
Aile içi şiddet olaylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış yaşandığını yazan Alithia gazetesi, günde 10 aile içi şiddet olayı gerçekleştiğini belirtti.
Geçtiğimiz Mart ayında, aile içi şiddet konusunda meydana getirilen yardım hattının 2 bin 75 çağrı aldığını kaydeden gazete, 23 günlük süre içerisinde, sığınma evlerine giriş için de 15 talep geldiğini belirtti.
13 Mart-13 Nisan arası dönemde 245 aile içi şiddet şikayetinde bulunulduğunu yazan gazete, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise 233 olduğunu ekledi.
POLİTİS GAZETESİNDE YER ALAN ANKET
Öte yandan Politis gazetesi hesabına gerçekleştirilen ve bugün ikinci kısmı yayımlanan anketin sonuçlarına göre ise, gerek korona virüs salgınının kendisi, gerekse salgının önlenmesine ilişkin alınan önlemlerin, Kıbrıslı Rumlar arasında yoğun olumsuz duygular yaşanmasına neden olduğu belirtildi.
Alınan önlemlerin vatandaşlarda genel olarak kaygı ve şaşkınlığa neden olduğunu yazan gazete, ankete katılanların yüzde 74’ünde endişe, yüzde 37’sinde stres, yüzde 34’ünde asabiyet, yüzde 28’inde ise üzüntü duygusu yaşandığını ekledi.

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