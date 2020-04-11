Güney'de korkulan oldu

Güney Kıbrıs'ta korona virüs salgınının ortaya çıktığı günden itibaren duyulan en büyük korkunun gerçekleştiğinin dün kesinleştiğini ve virüsün faaliyet gösteren fırınlar, marketler ve banka çalışanlarına sıçradığı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının süpermarket, fırın ve banka çalışanlarına sıçradığı, dün açıklanan 31 yeni vaka arasında sağlık çalışanları ve RMMO mensuplarının da olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün 819 test sonucunda 31 yeni vaka tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 595’e yükseldiğini yazdılar.

Gazete, Korona virüs salgınının ortaya çıktığı günden itibaren duyulan en büyük korkunun gerçekleştiğinin dün kesinleştiğini ve virüsün faaliyet gösteren fırınlar, marketler ve banka çalışanlarına sıçradığını yazdı.

Bu yeni vakaların, önceki pozitif vakaların temas ettiği kişilerin takibi yoluyla tespit edilmediklerini, kişilerin kendi talepleri doğrultusunda özel laboratuvarlara giderek test yaptıran kişiler olduklarını vurgulayan gazete, bu kişilerin büyük olasılıkla virüsün semptomlarını dahi göstermediklerinin altını çizdi.

Dün açıklanan yeni vakalar arasında sağlık çalışanlarının ve RMMO mensuplarının da olduğunu belirten gazete, 31 yeni vakanın tespitinin, daha az sayıda test sonrasında elde edilmesinin ise dikkat çekici olduğunu vurguladı.

20 BİN ÇALIŞANDAN ÖRNEKLER ALINMAYA BAŞLANIYOR

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’ta virüsün yayılımının daha iyi tespit edilebilmesi amacıyla, çalışmaya devam eden ve insanlarla daha fazla temas halinde bulunan sektörlerde çalışanlardan örnekler alınmasına bugün başlanacağını yazdı.

Habere göre, 20 bin kişiyi kapsayacak testlerin hangi bölgede kaç kişiye yapılacağına nüfus temelinde karar verilirken, test yapılacak kişilerin, kamu ve yerel yönetimlerde çalışanlar olacak; RMMO, polis ve itfaiye mensupları ile banka, postane, market ve benzeri işletmelerde çalışanlardan örnekler toplanacak.

Gazete, Korona testlerinin uygulanması için yetkili ve yeterli bulunan özel laboratuvarların listesine de haberinde yer verdi.