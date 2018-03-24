banner107
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
14 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
1.5B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
24 0
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
152 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
89 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
banner82
banner147

Güney'de kayıtlarda 100 yaş üzeri 70 bin insan yaşıyor

banner27

Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivlerde 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların var olduğu bildirilerek yaşlı nüfusun sayısı bilinmiyor

Güney'de kayıtlarda 100 yaş üzeri 70 bin insan yaşıyor
banner137

 Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivde, 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivlerde 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların var olduğunu ayrıca en azından 10 tanesinin de 1821 yılında doğduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete bunların, kayıtlarının silinmediği için teorik olarak, diğerleriyle birlikte 100 yaş üzeri 70 bin insanın aralarında görüldüğünü belirtti.

Bazı kayıtların yanlış olduğuna, bir çoğunun öldüğüne ve yıllardan beridir kaydının silinmediğine dikkati çeken gazete, bu unsurlar nedeniyle 100 yaş üzeri nüfusun fazla olduğu bir ülke olarak görüldüklerini ifade etti.

Nüfus ve Kayıt Dairesi’nin, her fırsatta  “canlı ölülerin” (kaydı silinmeyen ölüler) kayıtlarını sildiğini, ayrıca arşivden vefat edenlerin temizlenmesi için Rum İçişleri Bakanlığı’na öneriler sunduğunu da yazan gazete, yaklaşık bir yıl önce 100 yaş üzeri görülenlerin sayısının 97 bin olduğunu belirtti.

Habere göre, arşivi inceleyen Rum Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitru gazeteye yaptığı açıklamada, seçmen listelerinin temizlenmesi sırasında, 100 yaş üzeri görülen 2 bin 550-3 bin kadar  kişinin çıkarıldığını, bunun akabinde 20 bin kişinin daha çıkarıldığını ifade etti.

Gazete önerilen şekliyle arşivin temizlenmesi durumunda, seçmen listelerindeki 100 yaş üzeri kişi sayısının üç basamaklı olacağını belirtti.

Gazete bununla birlikte hayatta olan 100 yaş üzeri insan sayısının da çok az olduğunun kesin olarak addedilmesine karşın, kayıt silme çalışmalarının, hayatta olanların da kaydının silinmemesi için, karşılaştırmalı yapılacağını yazdı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.