Güney'de kayıtlarda 100 yaş üzeri 70 bin insan yaşıyor

Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivlerde 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların var olduğu bildirilerek yaşlı nüfusun sayısı bilinmiyor

Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivde, 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait arşivlerde 1800 yılında doğduğu görülen kayıtlı insanların var olduğunu ayrıca en azından 10 tanesinin de 1821 yılında doğduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete bunların, kayıtlarının silinmediği için teorik olarak, diğerleriyle birlikte 100 yaş üzeri 70 bin insanın aralarında görüldüğünü belirtti.

Bazı kayıtların yanlış olduğuna, bir çoğunun öldüğüne ve yıllardan beridir kaydının silinmediğine dikkati çeken gazete, bu unsurlar nedeniyle 100 yaş üzeri nüfusun fazla olduğu bir ülke olarak görüldüklerini ifade etti.

Nüfus ve Kayıt Dairesi’nin, her fırsatta “canlı ölülerin” (kaydı silinmeyen ölüler) kayıtlarını sildiğini, ayrıca arşivden vefat edenlerin temizlenmesi için Rum İçişleri Bakanlığı’na öneriler sunduğunu da yazan gazete, yaklaşık bir yıl önce 100 yaş üzeri görülenlerin sayısının 97 bin olduğunu belirtti.

Habere göre, arşivi inceleyen Rum Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitru gazeteye yaptığı açıklamada, seçmen listelerinin temizlenmesi sırasında, 100 yaş üzeri görülen 2 bin 550-3 bin kadar kişinin çıkarıldığını, bunun akabinde 20 bin kişinin daha çıkarıldığını ifade etti.

Gazete önerilen şekliyle arşivin temizlenmesi durumunda, seçmen listelerindeki 100 yaş üzeri kişi sayısının üç basamaklı olacağını belirtti.

Gazete bununla birlikte hayatta olan 100 yaş üzeri insan sayısının da çok az olduğunun kesin olarak addedilmesine karşın, kayıt silme çalışmalarının, hayatta olanların da kaydının silinmemesi için, karşılaştırmalı yapılacağını yazdı.