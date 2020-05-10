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Güney'de kamuda istihdam ve terfiler durduruldu

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Güney'de kamuda istihdam ve terfiler durduruldu

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kamuda yeni istihdamlar ile terfilerin yıl sonuna kadar durdurulduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandelis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçesinden de 367 milyon Euro’luk tasarruf yapılacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Pandelis, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yurtdışı seyahatleri için yolluk ödeneği, ek mesailer ve konferansların yapılması için gerekli olan ödenekler gibi tüm ödeneklerin durdurulduğunu kaydetti.
Fileleftheros gazetesi de, terfi ve istihdamların belediyeler için de durdurulduğunu yazdı.

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