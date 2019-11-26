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Güney'de kadına şiddet hattına 2 bin 502 başvuru yapılmış

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Güney'de kadına şiddet hattına 2 bin 502 başvuru yapılmış

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında şiddetle mücadele hattına 2 bin 502 başvuru yapıldı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Aile İçi Şiddetle Mücadele Birliği’nin (SPABO) 1440 numaralı hattına 2018 yılında 2 bin 502 başvuru yapıldığını yazdılar.
Habere göre, kadına yönelik şiddetle mücadele günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Rum Çalışma Bakanı Zita Emilianidu, bakanlığıyla SPABO arasındaki işbirliğinin imzalanan protokollerle güçlendirildiğini vurgularken, aile içi şiddetin önlenmesi yönünde yapılan ortak çalışmalara da geniş şekilde değindi.

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