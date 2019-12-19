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Güney'de kaçak ava büyük ceza

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Güney'de kaçak ava büyük ceza

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Kokkinotrimithia” (Koçinotrimitya) bölgesinde kaçak avlandığı tespit edilen 24 yaşındaki gence 26 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. 
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Avcılık Dairesi’nin,  geçtiğimiz salı akşamı bölgede Kokkinotrimithia bölgesinde ateş açıldığına dair ihbar alması sonucu bölgeye giderek yaptığı araştırmada ölü bir tavşan bulduğunu yazdılar.
Gazete bunun daha sonra delil olarak polise teslim edildiğini yazan gazete, bahse konu 24 yaşındaki gencin polise giderek ifade verdiğini belirtti. 
Habere göre polis söz konusu genç hakkında, yasak bölgede avlandığı ve av hayvanın ölümüne neden olması suçundan  25 bin Euro, av izni olmadan av hayvanı bulundurmak suçundan ise bin Euro para cezası kesti.

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