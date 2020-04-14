Güney'de iyimserlik havası son vakalarla dondu

Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yönelik başlatılan testler kapsamında, şehirlerin merkezi süpermarketlerde, fırınlarda ve diğer hizmet sektöründe tespit edilen vakalarla birlikte kaydedilen olguların, iyimserlik mesajlarını “dondurduğu" beliritildi

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarına ilişkin haberler bugün de Rum basınında geniş bir şekilde yer almaya devam etti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yönelik başlatılan testler kapsamında, şehirlerin merkezi süpermarketlerde, fırınlarda ve diğer hizmet sektöründe tespit edilen vakalarla birlikte kaydedilen olguların, iyimserlik mesajlarını “dondurduğunu” yazdı.

Güney Kıbrıs’ta son iki günde kaydedilen rakamların, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, bu tür yerlerdeki sıkı tedbirlerin alınması düşüncesine ittiğini yazan gazete, gıda ve temel ihtiyaçlara ilişkin iki tanınmış mağazanın ve bunun şubelerinin, faaliyetlerini geçici olarak durdurması yönünde talimat aldığına dikkati çekti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı konusunda açıklama yapan uzmanların “evimizde bile güvende değiliz” mesajını verdiğini belirtti.

Habere göre, uzmanlar, günlük bilgilendirme çerçevesinde dün yaptıkları açıklamada, dün Güney Kıbrıs’ta 29 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini ifade ederken, bunlardan 12’sinin aynı iş yerinden (gıda hazırlama sektörü)olduğuna dikkati çekti.

29 vakadan 19’unun, yapılan 418 testin sonucunda belirlendiğini yazan gazete, bu vakalar arasında sağlık çalışanı ve Larnaka Hastanesi’nde yatan bir hastanın da bulunduğunu belirtti.

Gazete, rastgele yapılan toplam 20 bin test sonucunda gıda sektöründeki mağazalar zincirinde çalışan 10 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından bu iş yerine yapılan diğer testler sonucunda da 2 kişide daha koronavirüs belirlendiğini, böylelikle aynı iş yerinden 12 kişinin testinin pozitif çıktığını yazdı.

Gazete alınan ve kontrol edilen ilk 621 örnekten, 11 çalışanda koronavirüs tespit edildiğini ancak bunların semptom göstermediğine dikkati çekti.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki koronavirüs toplam vaka sayısı 662’ye çıkarken ölenlerin sayısı ise 17’ye yükseldi.

Gazete gerek Güney Kıbrıs, gerekse KKTC’de toplam vaka sayısının 762, ölenlerin ise 21 olduğunu belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Baf Genel Hastanesi Müdürü SpirosYeorgiu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığına dikkati çekti.

ÖLÜ SAYISI 17

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarından 17 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 12’sinin virüs nedeniyle, diğer 5 kişinin ise koronavirüs vakalarının sahip olduğu kronik hastalıklara bağlı olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak hayatını kaybedenlerin yüzde 69’nun nihai ölüm nedeninin virüs, yüzde 31’nin ise kronik hastalıklar olduğunu belirtti.

Habere göre hayatını kaybedenlerin, 69 yaş ortalamasıyla 8’i erkek, 4’ü ise kadın.

Gazete yine elde ettiği verilere dayanarak ölenlerden yüzde 37’sinin 75-79 yaş (4 kişi); yüzde 18’sinin 65-69 yaş (2 kişi), diğer yüzde 18’nin 60-64 yaş (2 kişi), yüzde 9’nun 45-49 yaş (1 kişi); yüzde 9’nun (1 kişi) 55-59 yaş ve yine yüzde 9’nun (1 kişi) 80-84 yaşlarında olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Birimi Müdürü Marios Loizu dün yaptığı açıklamada, “Mağusa” Hastanesi’nde toplam 23 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 2’sinin ileri gözetim ünitesinde bulunduğunu, 3 kişinin ise taburcu olduğunu ifade etti.

Loizu, entübe olan hasta sayısının toplam 9 olduğunu, bunlardan 7’sinin Limasol Hastanesi’nde, 2’sinin ise Lefkoşa Genel Hastanesi’nde bulunduğunu belirtirken yoğun bakımda olan ancak solunum cihazına bağlı olmayan hasta sayısının ise 4 olduğunu söyledi.

Loizu, tüm vakaların klinik durumlarının ise kritik ancak stabil olduğunu belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TESTLER

Fileleftheros gazetesi, devlet hastanelerinde çalışanlara yönelik yapılmaya başlanan testlerin dün de devam ettiğini yazdı.

Gazete dün itibarıyla, 120’si Limasol Hastanesi, 78’i Makarios Hastanesi, 74’ü Larnaka Hastanesi olmak üzere toplam 272 örneğin alındığını belirtti.

Sağlık çalışanlara test yapılması sürecinin geçtiğimiz Pazar günü başladığını anımsatan gazete geçtiğimiz gün ise toplam 249 örneğin alındığını yazdı.