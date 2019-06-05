 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
54 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
9 0
 
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
69 0
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
30 0
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
8 0
73 0
Gönyeli çocuklarla güzel
Gönyeli çocuklarla güzel
18 0
banner82

Güney'de işsizlik yüzde 6,9’a geriledi

banner27

banner262
Güney'de işsizlik yüzde 6,9’a geriledi
banner267

Eurostat verilerine göre, Rum kesiminde işsizliğin, 2018 yılının aynı dönemine göre, 2019 yılının Nisan ayında yüzde 6,9’a gerilediği haber verildi.
Bu rakamın 2018 yılının Nisan ayında yüzde 8,4 olduğunu yazan Fileleftheros, 2019 yılının Mart ayında ise işsizliğin yüzde 7,2 olduğunu ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.