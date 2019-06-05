Güney'de işsizlik yüzde 6,9’a geriledi

Eurostat verilerine göre, Rum kesiminde işsizliğin, 2018 yılının aynı dönemine göre, 2019 yılının Nisan ayında yüzde 6,9’a gerilediği haber verildi.

Bu rakamın 2018 yılının Nisan ayında yüzde 8,4 olduğunu yazan Fileleftheros, 2019 yılının Mart ayında ise işsizliğin yüzde 7,2 olduğunu ekledi.