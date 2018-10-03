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Güney'de işsizlik azalıyor

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Güney'de işsizlik azalıyor
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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında gerçekleşen işsizlik oranı AB ülkeleri arasından bir yıl önceki orana göre en büyük düşüşü gösterdi.
Politis gazetesi, AB İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında gerçekleşen işsizlik oranının yüzde 7,5’e düştüğünü yazdı.
Gazete, bu oranın 33 bin kişinin işsiz olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Habere göre, 2017 yılının Ağustos ayında bu oran yüzde 10,5 (45 bin kişi) olarak kaydedilmişti.

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