Güney'de işletmelerin borçlarını erteleme talebi 10 milyar Euro’ya ulaştı

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, borçların(taksitlerin) ertelenmesinin talep edildiği kredilerin değerinin, toplam 10 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi.

Petridis twitter’da yaptığı paylaşımda borçların ertelenmesine dair beyanların 50 bine ulaştığını ifade etti.

Filelefteros gazetesi ise “Önlemler Gidecek ve Gelecek” başlıklı haberinde, koronavirüsle ilgili kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetilmeye başlanmasıyla, vatandaşların korunması için önlemler de açıklanacağını yazdı.

Kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi süreci esnasında bazı önlemlerin kaldırılacağını ve bazılarının da uygulamaya konacağını kaydeden gazete, Rum hükümetine danışmanlık yapan uzmanların, dün, her önlemin kaldırılmasıyla, devletin, vatandaşlara yönelik, kendilerini ve etraflarındaki kişileri korumalarına yönelik direktifler yayımlayacağını söylediklerine yer verdi.

Politis gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs testleriyle ilgili iyi sonuçların önümüzdeki günlerde de devam etmesi halinde (yani bir günde gerçekleştirilen bin test içerisinden en fazla 5 yeni vaka çıkması) 4 Mayıs’ta kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasına başlanacağını yazdı.

Kısıtlayıcı önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesine ilişkin planlamanın 2-3 aylık bir zaman zarfında ve 4 aşamada gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden gazete, ancak her şeyin, test sonuçlarına göre ayarlanacağına işaret etti.

“KIBRIS HAVAYOLLARINDAN” AÇIKLAMA

Gazetede yer alan başka bir habere göre, Güney Kıbrıs’ta şu an faaliyette olan tek Kıbrıslı Rum havayolu şirketi olan CyprusAirways’in CEO’su Yorgos Mavrokostas ise açıklamasında, şu an talep edilen şeyin, ambargo yüzünden Türk hava sahasında uçamayan Kıbrıs Rum havayolu şirketlerine tazminatlar sağlayan telafi planının tekrarlanması olduğunu ifade etti.

Bunun salgından önce de talep edilen, fakat koronavirüs salgından sonra daha çok istenen bir şey olduğunu belirten Mavrokostas, bunun kendilerine çok yardımcı olacak bir plan olduğunu savundu.