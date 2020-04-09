Güney'de işletmelere ve çalışanlara devlet desteği

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için alınan kısıtlayıcı önlemlerin, 30 Nisan’a kadar uzatıldığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için alınan kısıtlayıcı önlemlerin, 30 Nisan’a kadar uzatıldığı haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Rum halkına seslenerek, önlemlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladığını yazan Alithia gazetesi “Kontrollü Geri Dönüşler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Anastasiadis’in açıklaması çerçevesinde, çalışanların ve işletmelerin desteklenmesine yönelik yeni önlemler yanı sıra, koronavirüsle ilgili olarak Güney Kıbrıs genelinde binlerce test yapılacağını duyurdu.

Rum Bakanlar Kurulunun, aralarında öğrencilerin de bulunduğu, yurt dışında bulunan veya mahsur kalan tüm Kıbrıslı Rumların ülkeye aşamalı olarak geri dönmesine ilişkin bir karar aldığını ve bunun dün akşam Anastasiadis tarafından açıklandığını yazan gazete, virüsün yayılması tehlikesinden kaçınılması için, bu geri dönüşlerin, kategorilere göre aşamalı ve 15 günde bir yaklaşık bin kişi olacak şekilde kontrollü olacağını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığının ilgili platformuna düne kadar yurt dışındaki 120’den fazla ülkede bulunan 16 bin 688 Kıbrıslı Rum’un kaydolduğunu belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşamki açıklamasında, alınan önlemler dolayısıyla, doğru yolda olduklarına dair cesaret verici bir mesaj gönderdiğini de iletti.

Gazete, Anastasiadis’in, yürürlükte olan önlemlerin hiçbir şekilde gevşetilmesine izin verilmeyeceğini ve bunların 30 Nisan’a kadar süreceğini açıkladığını da yineledi.

Alınan önlemlerin azaltılmasına ya da olası bir şekilde gevşetilmesine izin verilmediğini dile getiren Anastasiadis, bunun zıttı olan bir eylemin, feci sonuçlarla birlikte, emsalsiz bir gerilemeye sebep olacağını ifade etti.

Bu önlemlerin Paskalya kutlamaları döneminde de geçerli olacağını ve bunun, kiliselerin bu kutsal günlerde insanlar olmadan faaliyet göstereceği anlamına geldiğini de vurgulayan Anastasiadis, önlemlerin Paskalya’da dönemindeki “diriliş gelenekleriyle ilgili kutlamalara” ilişkin toplanmaları ve buluşmaları kapsadığını da belirtti.

Haberde, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le önlemleri ele almak için bugün Başkanlığa gideceği de kaydedildi.

Salgınla mücadeleye ilişkin önlemler çerçevesinde, bilimsel ekibin önerileri temelinde, Güney Kıbrıs genelinde covid-19 testleri yapılacağını da ifade eden Anastasiadis, önümüzdeki günlerde, Rum Sağlık Bakanlığının yayımladığı kararnameler temelinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) dahil olmak üzere, gerek özel sektör, gerek de kamu sektöründe çalışmakta olan kişilere ayrıca 20 bin test yapılacağını dile getirdi.

Anastasiadis, aşamalı ve kontrollü ülkeye geri dönüş programı temelinde, Güney Kıbrıs’a dönüş yapacak olan herkese testler yapılacağını da ifade etti.

Ekonomik önlemlere de değinerek, çalışanlara ve işletmelere yönelik devlet desteğinin 12 Haziran 2020 tarihine uzatılmasının kararlaştırıldığını da ifade eden Anastasiadis, bu dönemin sona ermesinin ardından, çalışanlara ve işletmelere yönelik devlet desteğinin 4 ay boyunca süreceğini de söyledi.

Bugüne kadar alınan önlemlere de değinerek, önlemlerin en önemli sonuçlarından birinin, yurt dışından gelen vakaların etkisiz hale getirilmesi olduğunu vurgulayan Anastasiadis, belki de en üzücü önlemin, yurt dışında okuyan binlerce öğrencinin dönüşünün önlenmesi olduğuna da işaret etti.

Anastasiadis, konuşmasında, yaşam biçiminin değil, bizzat yaşamların kendisinin tehlikede olduğunu da vurguladı.

Haberde, ülkeye geri dönüşler konusunda, sağlık açısından hassas durumda olan öğrencilere ve üniversitelerin yurtlarında kalanlara öncelik verileceği de belirtildi.