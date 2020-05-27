Güney'de ikinci kez sıfır vaka

Güny Kıbrıs'ta pandemi sürecinin başladığı günden bugüne kadar yapılan testlerde iinci kez sıfır vaka çıktı.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda herhangi bir pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde yapılan 2.640 laboratuvar teşhisi arasından hiçbir pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda çalışan ve müşterilere yönelik 539 test, okullarda öğrenci ve personellere yönelik 1069 test, Perakende ve inşaat şirketlerinde çalışanlara yönelik 106 test, hastanelere başvuran kişilere yönelik 316 test yapıldığı bildiirldi.

Öte yandan Mağusa Genel Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi taburcu olurken, 5 kişi ise halen tedavi görüyor. Lefkoşa Genel Hastanesi'nde ise 3 hastanın tedavisi sürüyor.