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Güney'de her yıl ortalama 10-12 Kawasaki hastalığı görülüyor

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Güney'de her yıl ortalama 10-12 Kawasaki hastalığı görülüyor

Rum basınından Alithia gazetesi, tüm dünyada Korona virüs salgını sonrasında çocuklarda görünen ve Kawasaki hastalığı semptomlarını gösteren hastalık konusunda Rum doktorların endişe edilmemesi yönünde tavsiyede bulunduklarını yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta bir erkek çocuğunun Kawasaki hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmasının ardından “Makarios Hastanesi” doktoru Avraam İlias, endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını, söz konusu çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
İlias, Güney Kıbrıs’ta her yıl ortalama 10-12 Kawasaki hastalığı görüldüğünü belirtirken söz konusu çocuğun Korona testinin negatif çıktığını da vurguladı.

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