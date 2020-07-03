Güney'de hellim üretiminde küçükbaş sütü artırılacak

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ta hellim üretiminde kullanılacak süt ürünlerinin oranları konusunda yeni düzenlemeye gitti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimlerde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranını belirli bir dönem için arttırılması kararı aldığını yazdı.

Haber göre, hellim üretiminde yılın ilk 8 aylık döneminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı yüzde 25, yılın diğer döneminde ise yüzde 20 olarak belirlendi.