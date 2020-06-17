Güney'de havalimanlarının açılması endişe artırdı

Rum Bilim Kurulu üyeleri ve ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in göklerin açılmasının gebe olduğu tehlikeler karşısında endişe duyduğunu, İsrail’in B kategorisindeki ülkeler arasında bulunması, diğer ülkelerin epidemiyolojik görüntülerinin düşüncelere neden olduğu bildirildi

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının açılmasına bağlı olarak ilk testin perde gerisinde pandemi sürecine ilişkin olarak endişelere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Göklerin Açılması Mercek Altında” başlıklı haberinde havalimanlarının açılmasından ortaya çıkan ilk unsurların, yurt dışındaki ülkelerden geri dönenen kişilerle ilişkili olmasına bağlı olarak, Rum Başkanlığı’nda iyimserliğe yol açmadığını yazdı.

Gazete Rum Bilim Kurulu üyeleri ve ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in göklerin açılmasının gebe olduğu tehlikeler karşısında endişe duyduğunu, İsrail’in B kategorisindeki ülkeler arasında bulunması, diğer ülkelerin epidemiyolojik görüntülerinin düşüncelere neden olduğunu da belirtti.

Habere göre havalimanlarının açılmasının ikinci safhası ışığında Rum Başkanlığı’nda, ilgili bakanlar ve yetkililerinin katılımıyla bugün bir toplantı gerçekleştirilecek.

Havalimanların açılmasından beş gün öncesinde tüm ilgili birimler aynı masada toplanarak bir dizi konuyu ele alacak.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos dün yaptığı açıklamada planlamalarda hiçbir şeyin değişmediğini bunun aksine havalimanların açılmasına yönelik hazırlıkta iyi ve etkili bir çalışma yaptıklarının da teyit edildiğini ifade etti.

HAVALİMANLARINDA HIZLI TEST

Karusos açıklamasında ayrıca havalimanlarında ileriki günlerde koronavirüs için hızlı testlerin yapılacağını, böylelikle gelen ziyaretçilerin test sonuçlarını havalimanlarında bekleyeceğini ifade etti.

Haravgi gazetesine göre Karusos, havalimanlarında koronavirüs için hızlı test sürecinin uygulanacağını, sonuçların bir buçuk saat içerisinde alınacağını, böylelikle hiç kimsenin sonuçları beklemek için bir gün karantinada beklemesine gerek kalmayacağını söyledi.

Karusos, Güney Kıbrıs’a gelmeleriyle birlikte test yapması gereken herkese, bugün de yapıldığı gibi testlerin yapılacağını ifade etti.

A ve B kategorisine dahil olmayan ülkelerden gelenlerin test sonuçları çıkana kadar bir gün otelde karantinada kaldıklarını anımsatan Karusos, bunun değişeceğini ve gelen kişilerin sonuç alınana kadar havalimanlarında kalacağını belirtti.