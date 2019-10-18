Güney'de fakirlik oranı AB ülkeleri ortalamasının üzerinde

Avrupa İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırında yaşayan nüfusun oranının yüzde 23,9 olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi: “Kıbrıslıların Neredeyse Yüzde 24’ü Fakirlik Sınırına Yakın” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa İstatistik Enstitüsünün, Dünya Fakirlikle Mücadele günü sebebiyle AB üyesi ülkelerde fakirlik sınırında yaşayanların oranını açıkladığını yazdı.

Gazete, söz konusu verilere göre, Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 23,9’luk kısmının fakirlik sınırında hayatını idame ettirdiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki bu oranın, AB ülkeleri ortalaması olan yüzde 21,7’den çok yüksek olduğu yorumunda bulunan gazete, fakirlik sınırında yaşayanların yüzde 61,4’ünün işsiz vatandaşlardan oluştuğunun da altını çizdi.