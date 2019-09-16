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Güney'de engelli Kıbrıslı Türklere ve turistlere, “mavi kart”

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Güney'de engelli Kıbrıslı Türklere ve turistlere, “mavi kart”
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Rum Parapleji Örgütü, engelli Kıbrıslı Türklere ve turistlere, “mavi kart”(engelliler için park kartı) verilmesi konusunun ileriye götürülmesi için Engellilerin Sosyal Entegrasyonuna ilişkin Birim ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
Haravgi gazetesine konu hakkında açıklama yapan Rum Parapleji Örgütü Başkanı Dimitris Lambrianidis, Avrupa vatandaşlarının ikamet ettikleri ülkelerin mavi kartlarını Güney Kıbrıs’ta da kullanabildiklerine dikkati çekerken, üçüncü ülkelerden olan turistlere geçici mavi kart verilmesi yöntemlerini aradıklarını belirtti. 
Lambrianidis, buna eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin de herhangi bir zorluk olmadan rahatça dolaşmaları amacıyla, Kıbrıslı Türklere de mavi kart verilmesini önerdiklerini ifade etti. 
Lambrianidis açıklamasında ayrıca KKTC’deki denk örgütlerle temaslar kurmak için çaba sarf ettiklerini de belirtti. 

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