Güney'de enerji konusunda kritik günler

Pazartesinden itibaren 10 gün içerisinde, “Glafkos” hedefindeki sondaj çalışmasının sonuçlarıyla ilgili ilk görüntünün oluşacağını ve Rum Hükümeti ile Noble Energy şirketi arasındaki, “Afrodit” yatağından Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline doğalgaz ithaliyle ilgili anlaşmada yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmanın tamamlanacağı bildirildi

Güney Kıbrıs için pazartesi gününden itibaren, enerjiyle ilgili kritik günlerin başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, pazartesinden itibaren 10 gün içerisinde, “Glafkos” hedefindeki sondaj çalışmasının sonuçlarıyla ilgili ilk görüntünün oluşacağını ve Rum Hükümeti ile Noble Energy şirketi arasındaki, “Afrodit” yatağından Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline doğalgaz ithaliyle ilgili anlaşmada yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmanın tamamlanacağını yazdı.

Gazete, Rum Hükümeti’nin, TOTAL şirketinin ENI şirketiyle 8’inci parselde araştırma yapılması anlaşmasına müdahil edilmesini kabul etme prosedürünün bugünlerde tamamlanması gerektiğini de kaydederken, 7’inci parseldeki hakların TOTAL-ENİ konsorsiyumuna devriyle ilgili müzakerelerin de bu hafta tamamlanacağını belirtti.

“Glafkos” hedefindeki sondaj çalışmasının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını aktaran gazete, hava koşullarının sondaj takvimini etkilediğini yazdı.

Şu ana kadarki verilerin olumlu olduğunu ve önemli gelişmeler olacağına dair iyimserliğin arttığını kaydeden gazete, çok hassas bir aşamada bulunulduğunu ve 72 saat içerisinde, sondaj gemisinin programlanmış derinliğe ulaşacağını belirtti.

Haberde, sonuçların gelen haftanın başında açıklanabileceğine işaret edildi.

İSRAİL, MEB HİZMETLERİ İÇİN RUM ŞİRKETLERİ TERCİH ETTİ

Bu arada, Haravgi gazetesi de, İsrail’in, Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki hizmetler için Rum şirketleri tercih ettiğini yazdı.

Haberde, “Vasiliko Terminal Services LTD” bünyesinde bulunan “VTS/VSS EPE” şirketinin, İsrail MEB’indeki doğalgaz araştırmalarında özel hizmet vereceği kaydedildi.