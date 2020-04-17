Güney'de en fazla test yapılan gün

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugüne kadar en fazla test yapılan gün olan bugün 15 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saat içinde 3241 test yapıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun kamu çalışanlarına yapılan testler olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği ve vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil olmak üzere toplam 750’ye ulaştığı belirtildi.

15 yeni vakadan 4’ünün bugün tamamlanan kamuda çalışan bin 723 testin sonucunda, 3 teyit edilmiş vakanın temaslarının takibe alınması sonucunda, 2 vakanın Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuarları tarafından yapılan testlerin sonucunda tespit edildiği, 6 vakanın ise Rum Devlet Sağlık Hizmetleti Kuruluşu çalışanları olduğunu duyuruldu.

Yapılması planlanan 20 bin laboratuvar analizinden, şu ana kadar 6 bin 499’unun tamamlandığı belirtildi.