Güney'de en fazla koronavirüs vakası Baf ve Lefkoşa'da

Rum basını koronavirüs vakalarının yüzde 27’sinin Baf, diğer yüzde 27’lik kısmının Lefkoşa, yüzde 21’inin Larnaka, yüzde 14’ünün Limasol ve yüzde 7’sinin “Mağusa” bölgesinde tespit edildiğini yazdı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 179’a ulaştığı haber verildi.

Yapılan açıklamada, dün açıklanan yeni vakalardan 3’ünün Avrupa ülkelerinden Güney Kıbrıs’a dönüş yapan kişiler olduğunu yazan Alithia gazetesi, 10 kişinin hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının izlenmesi sonucu tespit edildiğini, bir kişinin İngiliz Üslerinden olduğunu, 3 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının araştırıldığını kaydetti.

Gazeteye göre, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leondios Kostrikis de açıklamasında, bugünkü olgular temelinde, Güney Kıbrıs’taki pozitif vaka sayısının, İngiliz Üslerindeki beş vaka da dahil olmak üzere, 179 olduğunu dile getirdi.

VAKALARIN ŞEHİRLERE DAĞILIMI… KORONAVİRÜS EN ÇOK LEFKOŞA VE BAF’I ETKİLEDİ

Rum kesiminde dün ilk kez vakaların şehirlere göre dağılımının açıklandığını da yazan gazete, en çok vakanın Baf ve Lefkoşa’da olduğunu belirtti.

Gazete vakaların yüzde 27’sinin Baf, diğer yüzde 27’lik kısmının Lefkoşa, yüzde 21’inin Larnaka, yüzde 14’ünün Limasol ve yüzde 7’sinin “Mağusa” bölgesinde tespit edildiğini de vurguladı.

179 vakanın toplam 5 bin 917 laboratuvar analizi gerçekleştirilmesiyle tespit edildiğini de belirten Kostrikis, 179 vakadan 95’inin temas yoluyla gerçekleştiğini, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören 15 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.

Kostrikis, herkesin ortaklaşa gösterdiği çabaların sonucu açısından, önümüzdeki günlerin belirleyici olduğuna da işaret etti.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI

“Mağusa” bölgesindeki hastanede 23 kişinin tedavi görmekte olduğunu ve bunlardan 4’ünün yoğun bakım ünitesinde olduğunu yazan gazete, 3’ü Limasol, 7’si de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakımlarında olmak üzere 10 kişinin de solunum cihazına bağlı tedavi görmekte olduğuna işaret etti.

Bu hastaların durumunun şu ana kadar istikrarlı fakat kritik olduğunu yazan gazete, Limasol hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir kişinin daha tedavi gördüğünü, fakat bu kişinin solunum cihazına bağlı olmadığını yazdı.

“Mağusa” bölgesindeki hastanede şu ana kadar 45 kişinin tedavi edildiği ve bunların 15’inin iyileştiğini yineleyen gazete, 7 kişinin de daha ileri tedavi için Lefkoşa ve Limasol hastaneleri yoğun bakım ünitelerine sevk edildiğini ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR KRİTİK

Bu başlık altında yayımladığı haberinde, yetkili makamların koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için kesintisiz bir mücadele verdiklerini de yazan gazete, uzmanların önümüzdeki günleri kritik olarak nitelediklerine de yer verdi.

Şu an eldeki tek silahın insanların kendilerini karantinaya almaları ve başka kişilerle temastan kaçınmaları olduğuna işaret eden gazete, bununla birlikte vakaların artacağı yönünde bir değerlendirme bulunduğunu, çünkü bir yandan virüsü nerden kaptığı bilinmeyen vakalar bulunduğunu, diğer yandan da test döngüsünün toplum içerisinde artmasının, virüsün nüfus içerisinde yayıldığı seviyeleri gözler önüne sereceğini belirtti.

Önümüzdeki iki haftanın salgının pik noktası (doruk noktası) açısından çok şey göstereceğini yazan gazete, uzmanların, zor günlerin şimdi başladığına ve yetkili makamlar ile vatandaşlar arasında doğru bir işbirliği yapılması gerektiğine işaret ettiklerini ekledi.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leondios Kostrikis ise gazeteye açıklamasında, vaka eğrisine bakarak iyi gittiklerini söyleyebileceğini belirtti.

Kostrikis, bir hafta içerisinde, nereye gittikleri ve salgının nasıl sona ereceği konusunda net bir görüntü elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.