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Güney'de elektrik fiyatlarına yüzde 10 indirim

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Güney'de elektrik fiyatlarına yüzde 10 indirim

 Rum kesiminde, elektriğe iki aylığına yüzde 10 indirim yapıldığı ve koronavirüsüyle ilgili gelişmelere bağlı olarak bunun uzatılması olasılığı bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) tarafından dün yapılan açıklamada, yapılan indirime KDV ile yenilenebilir enerji kaynakları vergisinin dahil olmadığı belirtildi.

MOODY’S HÜKÜMETİN TEDBİRLERİNİ OLUMLU BULDU

Öte yandan Alithia gazetesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s’in, Rum hükümetinin, korona virüsünün ekonomiye olan olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için aldığı önlemleri olumlu bulduğunu haber verdi.

YASADIŞI İŞTEN ÇIKARMALAR OLDUĞU KONUSUNDA ŞİKAYETLER

Alithia gazetesi başka bir haberinde ise, Rum tarafındaki bazı sendikaların (SEK, PEO ve DEOK), bir takım işverenlerin yaşanmakta olan zor durumundan istifade ederek, bazı çalışanlarının işlerine yasa dışı bir şekilde son verdiklerine dair şikayetlerde bulunduklarını da belirtti.

BANKALARA GİDİŞLERDE AZALMA

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde de, koronavirüsü salgının insanların banka şubelerine gidişini azalttığı belirtildi.

Haberde, müşterilerin şubelere gitmek yerine özellikle ödemelerini kartla yapmak gibi, diğer alternatif hizmet kanallarını kullanmayı tercih ettiği kaydedildi.

RESMİ NİKAHLARA ERTELEME

Haravgi gazetesi de, Rum Belediyeler Birliğinin, hükümetin koronavirüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan önlemler çerçevesinde, 30 Nisan tarihine kadar resmi nikahların kıyılmasının ertelenmesi yönünde hareket ettiğini yazdı.

Konu hakkında dün yapılan açıklamaya göre, meselenin Nisan ayı sona ermeden yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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