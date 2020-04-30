Güney'de elektrik faturalarına indirim 2 ay daha sürecek

Güney Kıbrıs’ta elektrik faturalarına yansıtılacak yüzde 10’luk indirimin iki ay daha devam edeceği açıklandı.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün alınan kararla birlikte, elektrik faturalarına yansıtılacak olan indirimin süresi 4 aya uzatıldı
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