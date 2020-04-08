Güney'de destek tedbirleri altı ay daha uzatılıyor

Güney'de mevcut destek önlemlerinin iki ay daha uzatılması ve Rum yönetiminin, Haziran ayı sonrasında dört ay daha destek verme taahhüdünün işletmelerde ve hane halkında iyimserlik havası yarattığını ancak Maliye Bakanlığı’nın, kamu maliyesinin bu ek yükü kaldırabilmesi için çözüm arayışında olduğu bildirildi

Rum Bakanlar Kurulu’nun, bugün, devlet bütçesinden işletmelere ve çalışanlara verilen desteğin 6 ay daha verilmesine yeşil ışık yakmasının beklendiği, Maliye Bakanlığı teknokratlarının ise bu matematik problemini çözmeye çalıştığı haber verildi.

Fileleftheros’un, “Ekonomiye Crash Test” başlığıyla manşete çektiği habere göre mevcut destek önlemlerinin iki ay daha uzatılması ve Rum yönetiminin, Haziran ayı sonrasında dört ay daha destek verme taahhüdünün işletmelerde ve hane halkında iyimserlik havası yarattığını ancak Maliye Bakanlığı’nın, kamu maliyesinin bu ek yükü kaldırabilmesi için çözüm arayışında olduğunu yazdı.

Habere göre bir yandan ekonominin çökmemesi ve işsiz sayısının artmaması için destek önlemlerinin genişletilmesi gerekli görülüyor diğer yandan da rakamlar, reel sektörün birçok bölümünün durması nedeniyle kamu gelirlerinin oldukça daraldığını gösteriyor. Devlet gelirlerinin artırılması için, işlemeye devam etmekte olan süpermarket gibi işletmelerin üç ayda bir ödedikleri KDV’yi aylık ödemesi mümkün görülüyor.

Aynı zamanda Rum yönetimi dün 7 ve 30 yıl vadeli iki tahvil aracılığıyla 1,75 milyar Euro borçlanmayı başardı. Kamu Borcu Yönetimi Bürosu’nun planları arasında yıl içerisinde yerel kaynaklardan 1,25 milyar Euro borçlanılması da yer alıyor.

Aynı gazeteye göre Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) üyelerinin dünkü toplantılarında, 3 milyon Euro tutarında, 7 yıl vadeli Rum devlet tahvili satın almak ve covid-19 ile mücadele için Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde yapılmasına karar verilen yeni bölümün inşaatının tamamlanması için 1 milyon Euro hibe etmeye karar verdiğini yazdı.

Haravgi ise Güney Kıbrıs’ın en büyük iki bankası olan “Kıbrıs” ve “Hellenic” bankalarına, çoğu ihtiyaç ve konut kredisi olmak üzere 26 bin 500 taksit erteleme başvurusunda bulunulduğunu yazdı.