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Güney'de de turizm gelirleri dibe vurdu

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Rum İstatistik Birimi’nin araştırmasına dayanan bir habere göre, Güney Kıbrıs’ta, Mart ayındaki turizm gelirlerinin, 2019 yılı Mart ayına göre yüzde 73.5 oranında azaldığı bildirildi

Güney'de de turizm gelirleri dibe vurdu

Güney Kıbrıs’ın Mart ayı turizm gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 73.5 azaldığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin araştırmasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta, Mart ayındaki turizm gelirlerinin, 2019 yılı Mart ayına göre yüzde 73.5 oranında azaldığını yazdı.

Araştırmada, Covid-19 önlemleri temelinde turistler de dahil olmak üzere Güney Kıbrıs’a girişlerin yasaklandığına vurgu yapıldığını yazan gazete, Mart 2020’de elde edilen turizm gelirlerinin 25.6 milyon Euro olduğunu belirtti. 

Habere göre Mart 2019’da ise 96.6 milyon Euro gelir elde edildi. 

Bu yılın Ocak-Mart aylarında ise elde edilen turizm gelirlerinin 115.3 milyon Euro olduğunu yazan gazete 2019 yılının aynı döneminde ise gelirlerin 188.6 milyon Euro şeklinde kaydedildiğini belirtti. 

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