Güney'de de ticari açık büyüyor

Güney Kıbrıs’ın, 2019 yılının ilk altı ayındaki ticari açığının 2.40 milyar Euro olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, 2019 yılının ilk altı ayındaki ticari açığın, 1.79 milyar Euro olan 2018 yılının aynı dönemine oranla artarak 2.40 milyar Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Habere göre, 2019 yılının ilk altı ayındaki üçüncü ülkelerden ve AB üyesi ülkelerden olan ithalatın toplamının 4 milyar 96 milyon Euro, üçüncü ülkelere ve AB üyesi ülkelere yönelik toplam ihracatın ise 1 milyar 694 milyon Euro şeklinde kaydedildi.