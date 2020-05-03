Güney'de de kısıtlamalar gevşetiliyor

Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konan karantina ve kısıtlama kurallarında gevşemeye gidilmesine yarın sabah saat 06:00’dan itibaren başlanıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların bir bölümünün yarın sabah 06:00’dan itibaren kaldırılacağını, Rum hükümet yetkililerinin ise, kısıtlamaların gevşetilmesine karşın halka kurallara uymaları çağrısında bulunduklarını yazdılar.

Yarın sabahtan itibaren binlerce kamu ve özel sektör çalışanının iş başı yapacaklarını belirten gazete, karantina kurallarının yeniden sıkılaşmaması adına halka, kurallara uyma çağrısı yapıldığının altını çizdi.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Adalet Bakanı Yorgos Savvidis dünkü açıklamalarında, daha sıkı tedbirlere geri dönüş yaşanmaması adına halktan kurallara uymalarını talep ettiler.

Rum yetkililer, kısıtlamaların gevşetildiği bu dönemde halkın iki kat daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

Öte yandan gazete Güney Kıbrıs’ta dün 7 pozitif vakanın daha tespit edildiğini yazdı.

Habere göre dün gerçekleştirilen toplam bin 731 testten 7’si pozitif olurken, düne kadarki toplam pozitif vaka sayısı ise 864’e ulaştı.

Dün tespit edilen 7 vakadan ikisinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nde görev yapan hemşire oldukları vurgulanan haberde, bir vakanın ise geçtiğimiz günlerde, yurda dönüş programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gelen bir kişi olduğu ifade edildi.