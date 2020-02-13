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Güney'de de enginar ve kabaklar dondan zarar gördü

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Güney'de de enginar ve kabaklar dondan zarar gördü

Güney Kıbrıs’ta patates fidelerinin don olayından zarar görmesinin ardından, bu kez de Larnaka’ya bağlı “Kiti” (Çite) bölgesinde ekili olan enginarlar ve kabakların dondan zarar gördüğü haber verildi.
Bir grup AKEL milletvekilinin, Rum Çiftçiler Birliğinden (EKA) bir heyetle Larnaka’ya bağlı Çite (Kiti), Bahçalar (Pervolia) ve Mormenekşe (Dromolaşka)’yı ziyaret ettiğini ve özellikle enginarlar ile kabaklarda meydana gelen zararı tespit ettiklerini yazan Haravgi gazetesi, değerlendirme yapılması ve tazminat verilmesine ilişkin sürecin başlatılması için, çiftçilerin bir an önce zarar beyanında bulunmaya çağrıldıklarını kaydetti.
Gazete, Rum Tarım Bakanlığına bağlı çalışanların zarar tespitinde bulunmak için bugün bölgeye gitmelerinin beklendiğini de ekledi.

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