Güney'de coronavirüs yayılıyor

Güney Kıbrıs’ta başlatılan taramalar çerçevesinde rastgele yapılan testler “virüsün toplum içerisinde büyük ölçüde yayılmış olabileceği ihtimalini” gündeme getirdi

Rastgele yapılan testler sonucunda; özellikle süpermarketler, fırınlar, kasap ve manav gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde saptanan Covid-19 vakaları, virüsün toplum içerisinde büyük ölçüde yayılmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros haberi; “Korkunç Boyutlar... İnsanların Toplu Halde Bulunduğu Alanlardaki Vakalar Virüsün Yayıldığına Dair Yeni Uyarı… Uzmanlar ‘Hepimiz Potansiyel Vakayız’ Uyarısında Bulunarak Kaygı Belirtiyor” başlık ve spotlarıyla manşetten aktardı.

Habere göre Öğretim Görevlisi Leondios Kostrikkis dün yeni vakaları açıklarken, “toplum içerisinde saptanan pozitif vakaların sayısı bizi çok kaygılandırıyor, çünkü virüsün toplum içerisinde var olduğu ve bulaştığı kaygılarımızı teyit ediyor. Hepimiz potansiyel vakayız. Aramızda, hastalığı yaymakta olan asemptomatik kişiler var” ifadesini kullandı.

33 YENİ VAKADAN 30’U RASTGELE TESTLER SIRASINDA SAPTANDI

Dün 33 yeni vaka açıklandığına işaret edilen haberde, bu vakalardan 30’unun, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olan taramalar çerçevesinde yapılan 849 test sırasında, sadece 3’ünün pozitif vakaların temas takibi vasıtasıyla saptandığına dikkat çekildi. Rakamlar küçük görünse de virüsün Rum toplumu içerisinde yayıldığını ortaya çıkardığına, rastgele alınan örnekler olmasa, asemptomatik olan bu kişilerin büyük ihtimalle ortaya çıkmayacağına ve virüsü toplum içerisinde yaymaya devam edeceklerine vurgu yapıldı.

17 VAKA “ALFA-MEGA” VE “ZORBAS” ÇALIŞANI

Gazete dün saptanan yeni vakalardan 17’sinin büyük mağazalar zincirlerinde çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerden birinin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Alfa-Mega” mağazası (mağaza çalışanları arasındaki toplam vaka sayısı 7’ye çıktı), 16’sının ise “Zorbas” isimli şirketin (şirket çalışanları arasındaki toplam vaka sayısı 28’e çıktı) Aradip’teki fırınındaki çalışanları olduğuna işaret etti.

Önceki gün İngiltere ve Bulgaristan’dan Güney’e dönen Rumlardan alınan toplam 147 örnekten 6’sının testlerinin tamamlandığını ve 1 pozitif vaka saptandığı, bu durumun Rum Sağlık Bakanlığı’nı alarma geçirdiği ve havaalanlarındaki kontrollerin sıkılaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Politis haberi; “Asemptomatikler Asimetrik Tehdit… Potansiyel Tehlike ve Muhtemel Hastalık Bulaştırma Kümeleri… Kıbrıs’taki Taşıyıcıların Yaklaşık Yüzde 17’si Öksürük ve Ateşi Olmayan ‘Gizli’ (taşıyıcı)” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Rum toplumu içerisinde başlattığı ve rastgele 20 bin örnek alarak yürüteceği taramalar çerçevesinde yalnız “Alfa-Mega” ve “Zorbas” ta değil, diğer süpermarket ve fırınlarda da asemptomatik vakalar saptandığına dikkat çekti.

Alithia, taramalarda rastgele saptanan asemptomatik vakalara dikkat çektiği haberini “Asemptomatikler Toplum İçerisinde Hareketli Bombalar” başlığıyla aktardı.

Haravgi; “Virüsün Yayılmasından Endişe Ediyorlar… Toplum İçindeler ve Yayıyorlar” başlığını kullandı.