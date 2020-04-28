Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler için çözüm arayışı

Rum Başkanlık Sarayı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın şu anki mevcut aşamada, bu Kıbrıslı Türklerin alma hakları bulunan ödeneklere erişimlerinin sağlanmasına odaklandıkları belirtildi

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve Korona virüs salgını sebebiyle sınır kapılarının kapanmasıyla işe gidemeyen bin 525 Kıbrıslı Türk için çözüm yolları aranıyor.

Politis gazetesi: “Ödeneklerini Kaybetmiyorlar – Mektup Sonrasında Kıbrıslı Türk Çalışanlar İçin Çözüm Aranıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdikleri mektuplar sonrasında, sorunun çözüm yollarının arandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan bin 525 Kıbrıslı Türk’ün Anastasiadis ve Akıncı’ya mektup göndererek, 4 Mayıs sonrasında bazı kısıtlamaların kaldırılması durumunda, Güney Kıbrıs’taki işlerine gitmelerine izin verilmesi talebinde bulunduklarını hatırlatan gazete, Kıbrıslı Türklerin söz konusu mektupta ayrıca, kısıtlayıcı önlemler sebebiyle Rum hükümeti tarafından verilen ödeneklere erişimlerinin olmadığını da dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın şu anki mevcut aşamada, bu Kıbrıslı Türklerin alma hakları bulunan ödeneklere erişimlerinin sağlanmasına odaklandıklarını belirterek, başvuruda bulunan ve hak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin ödeneklerinin, Güney Kıbrıs’taki bankalarda bulunan hesaplarına yatırılacağını vurguladı.

Banka hesaplarına erişebilmek adına kredi kartı veya banka kartına sahip olmayan Kıbrıslı Türkler için ise, kartlar basılarak, BM aracılığıyla gönderilme düşüncesinin bulunduğunu yazan gazete, Rum Çalışma Bakanlığı’nın ise koşulları araştırarak, gerekmesi halinde harekete geçeceğini de iddia etti.