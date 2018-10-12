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Güney'de çalınan yüzükler, Kuzey'de kuyumcuya mı satıldı?

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Güney'de çalınan yüzükler, Kuzey'de kuyumcuya mı satıldı?
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Yabancı uyruklu bir çiftin, Baf’taki bir kuyumcudan geçen Cuma günü çaldıkları, değeri yaklaşık 20 bin Euro olan 50 yüzüğü, KKTC’deki bir kuyumcuya sattıklarını iddia ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, soygunu fark eden kuyumcu sahibinin polise haber verdiğini; kamera kayıtlarını inceleyen polisin, soyguncuları vatandaşların da yardımıyla kısa süre sonra yakaladığını ve şahısların polise verdikleri ifadede, yüzükleri KKTC’deki bir kuyumcuya sattıklarını iddia ettiklerini yazdı.

Gazete, çiftin bugün, Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacaklarını kaydetti.

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