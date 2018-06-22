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Güney'de büyük yangın

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Güney'de büyük yangın
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Pirgo’daki yangının ardından bugün öğle saatlerinde de Limasol’da büyük bir yangın çıktı.
Rum haber kaynaklarına göre Monagrulli köyünün kuzeyinde başlayan yangına 7 itfaiye aracı, Rum yönetiminin yaz dönemi için kiraladığı iki helikopter de dahil toplam 4 hava aracı ve ilgili personel müdahale ediyor.  
Güçlü rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangının, bölgede bulunan bir domuz çiftliğine sıçrama riski bulunduğu haber verildi.
Sabah saatlerinde ise Baf’ın Nada köyü yakınlarında çıkan yangında 6 dekarlık alandaki kuru ot, sazlık, bitki ve ağaç kül oldu. Yapılan incelemede bu yangının da Pirgo’daki gibi insan kaynaklı çıktığı belirlendi. Yangın 4 itfaiye aracı,  bir helikopter ve Orman Dairesi’ne bağlı iki uçağın müdahalesi ile söndürüldü.

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